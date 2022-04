Volonclick continua al corsa: impennata di prenotazioni a marzo

15:04

Volonclick, l’online tour operator di Volonline, dopo un febbraio in netta crescita rispetto allo stesso mese del 2019 prosegue la serie positiva con un marzo in deciso rialzo.

Come annuncia l’azienda in una nota, lo scorso mese si è chiuso con un +55% rispetto allo stesso periodo pre-pandemia; questo dopo un febbraio a +38%.



Un risultato “anomalo”, precisa Luca Adami (nella foto), cmo e cto di Volonline, considerando la situazione geopolitica. “Il fatturato - aggiunge Adami - è praticamente triplicato rispetto a gennaio e raddoppiato rispetto a febbraio. Questo momento di incertezza e di esitazione a causa del conflitto in Ucraina ha evidenziato una moderata frenata delle vendite estive, ma un fortissimo aumento delle vendite sotto data”.



Un incremento di cui risente positivamente tutto Volonline. “Se il giro d’affari di marzo 2022 è aumentato del 14% rispetto a marzo 2019 - afferma Luigi Deli, founder e ceo dell’azienda - è proprio anche grazie a Volonclick che ha trainato i risultati del gruppo Volonline”.



Il prodotto più venduto nelle ultime settimane è il pacchetto volo+hotel, seguito dall’itinerario multi-tappa.



Il cammino del tour operator continua con l’introduzione di nuove funzionalità, come spiega Adami: “Stiamo introducendo la possibilità per le agenzie di viaggi di gestire il volato di linea in maniera sempre più autonoma. Con la nostra nuova funzionalità, le agenzie possono effettuare una prenotazione e bloccare il biglietto seguendo poi il normale processo di emissione come se fosse gestito da un operatore booking”. E ancora, “abbiamo risposto a un cambiamento del valore medio delle pratiche introducendo un nuovo sistema su Volonclick che consente di effettuare un bonifico immediato sulla piattaforma. Oggi è quindi possibile pagare con due sistemi, carta di credito oppure con bonifico bancario tramite la funzionalità MyBank”.