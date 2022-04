di Isabella Cattoni

In un mondo dove il fai da te nella prenotazione dei viaggi resta una pratica diffusa, esiste una nicchia presidiata da alcuni agenti di viaggi che hanno trovato nel segmento lusso un punto di svolta. Una di questi è Elena Winsemann Falghera (nella foto), titolare dell’agenzia Latitude 45 di Milano. Già il biglietto da visita, sottotitolato ‘Travel over expectation’ la dice lunga su un’attività cominciata una decina d’anni fa nel cuore del capoluogo lombardo, a due passi da piazza Cavour.

“In un mondo dove tante persone prenotano da sole, senza affidarsi alle agenzie, è necessario orientare l’attività su alcuni punti fermi, cercando di mantenere bassi i costi fissi e di garantire al cliente le migliori condizioni possibili”. Ma soprattutto, fa sapere l’agente, “la mia fortuna è stata quella di indirizzarmi fin dall’inizio dell’attività a quella nicchia altospendente che continua a viaggiare e che necessita di un trattamento da vip”.



Proprio a questa clientela, a volte formata da italiani residenti all’estero, si rivolge Winsemann Falghera, che riesce a chiudere anche di questi tempi pratiche molto importanti grazie a viaggiatori ormai fidelizzati. “Si tratta di chi ha i mezzi per continuare a viaggiare ad altissimo livello e non viene toccato da eventuali rincari dei voli o dei servizi a terra, ma che richiede una serie di servizi davvero su misura”.



Passaparola e consulenza

La forza del passaparola e l’attività di consulenza, tanto spesso citate come veicolo per traghettare le agenzie nel futuro, sono già una realtà in casa di Latitude 45.



“Ai miei clienti offro tutta una serie di benefit che altrimenti non avrebbero. Per questo sono iscritta a numerosissimi programmi fedeltà delle principali catene alberghiere, in modo tale da avere, oltre a un over commission sulle pratiche, anche tutta una serie di plus da regalare al cliente. Un cliente che paga tanto, ma che per contro riceve anche molto in termini di servizi”.



Latitude 45 opera anche come t.o. ed Elena Winsemann Falghera sottolinea come nel suo caso “I ristori ricevuti siano stati assolutamente soddisfacenti, consentendomi di continuare a lavorare serenamente”.



Certo, l’impegno è tanto, ma la soddisfazione nel chiudere una pratica importante ripaga da tutte le fatiche. “A soffrire in questo periodo è la fascia media, che purtroppo sta scontando la crisi portata dalla pandemia. La fascia altospendente continua a viaggiare e si stanno aprendo nicchie interessanti, come quella dei soggiorni studio in collegi prestigiosi da organizzare per i ragazzi”.