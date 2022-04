Air France posticipa il supplemento Gds per il business travel

08:00

Vittoria delle agenzie di viaggi francesi. Almeno per il momento. Air France ha deciso di posticipare l’ingresso del supplemento Gds (una pratica già adottata da diversi anni da molte compagnie) per il business travel. Per il leisure, invece, dal primo maggio scatterà il rincaro di 26 euro per i biglietti andata e ritorno. Per i viaggi di lavoro, invece, l’aumento è stato sospeso fino al 30 settembre.

Come riporta preferente.com, l’associazione francese delle aziende che si occupano di business travel ha sottolineato l’importanza delle pressioni che sono state fatte dalla distribuzione d’Oltralpe negli scorsi mesi.