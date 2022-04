08:04

L’aumento dei costi energetici e il caro carburante stanno portando le società di trasporto a introdurre supplementi per compensare i rincari. Ma questa strategia potrebbe portare a un rallentamento delle prenotazioni. Lo rivela il Global Consumer Survey relativo al terzo trimestre 2021 di GlobalData.

“Dato che i prezzi dell’energia e del carburante sono aumentati vertiginosamente, le società di trasporto, come le compagnie aeree e i vettori ferroviari, devono affrontare costi generali più elevati nel 2022 rispetto agli anni precedenti - ha spiegato a travelpulse.com l’analista di GlobalData Craig Bradley -. Le aziende che scelgono di assorbire queste spese potrebbero avere difficoltà a realizzare un profitto ragionevole, costringendo molte a trasferire queste spese ai viaggiatori”.



Gli effetti sulle prenotazioni

L’eventuale aumento dei prezzi può, però, comportare la frenata delle prenotazioni. Nonostante l’allentamento delle restrizioni anti-Covid e il miglioramento del quadro epidemiologico stia infondendo fiducia nei viaggiatori, il potere d’acquisto si è notevolmente ridotto, a causa delle difficoltà economiche portate dalla pandemia.



Un fenomeno che trova conferma nelle dichiarazioni del 58% degli intervistati che identificano nel costo il fattore decisivo nell’acquisto di una vacanza. Le fuel surcharge e i relativi aumenti dei prezzi potrebbero perciò scoraggiare le prenotazioni.



Il fenomeno preoccupa in particolare agenzie e tour operator, i quali temono che i clienti possano cancellare gli itinerari per mancanza di accessibilità economica o per insoddisfazione, nel caso in cui le compagnie decidano di scaricare su di loro il costo degli aumenti energetici.