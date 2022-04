I viaggi silver recuperano terreno: l’indagine Cocooners

08:47

Sono sempre più numerosi gli italiani over 60 che si organizzano le vacanze avvalendosi anche del web per cercare informazioni. Lo racconta Cocooners, community online di over sixty e piattaforma che propone attività dedicate ai silver.

Pubblicità

Secondo un’indagine lanciata dalla piattaforma, il turismo silver sta tornando attivo, con un 60% di ricerche di viaggi sull’Europa. Per chi invece sceglie l’Italia, il 40% predilige le visite alle città d’arte, mentre in 45% è interessato al mare.



“La tecnologia è sempre più utile anche per gli over 60 anche nella ricerca di viaggi – spiegaMaurizio de Palma, ceo di Cocooners – e la voglia di viaggiare rimane una esigenza ma con nuove modalità. Se lo scorso anno la pandemia ha ridotto drasticamente il numero dei viaggiatori, vediamo adesso un crescente interesse per le offerte di viaggi e una rinnovata voglia di viaggiare, soprattutto in gruppo perché il viaggio è anche una importante occasione di socializzazione.”



I segnali di ripresa sono confermati dal sondaggio: il 62% del campione ha già prenotato le proprie vacanze estive. Le strutture alberghiere risultano essere le predilette dal 57% degli intervistati, gli appartamenti e le case dal 25% mentre la formula campeggio raggiunge solo un 6% delle preferenze.