Turismo tra venti di ripresa e caro fuel sul prossimo numero di TTG Magazine

15:55

Il caro energia incombe sul turismo organizzato, alzando le tariffe sia del settore ricettivo sia dei biglietti aerei. Ma il settore cerca comunque il riscatto dopo due anni di stop forzato. E i primi segnali della primavera lasciando sperare in una stagione estiva in grado di dare soddisfazioni.

Sul prossimo numero di TTG Magazine, in distribuzione da lunedì 8 aprile anche alla Bit di Milano e consultabile online con la digital edition, i network tirano le prime somme della stagione che si preannuncia come il momento della ripresa. Nonostante i timori per la situazione internazionale e l’ombra della famigerata fuel surcharge, pronta ad abbattersi nuovamente sulla distribuzione e il consumatore finale, soffia un vento di cauto ottimismo.