Testi, Gattinoni: “L’effetto sarà su mete e durata delle vacanze”

Il caro vacanze non farà annullare i viaggi, ma probabilmente inciderà sulle scelte dei consumatori. Per Sergio Testi (nella foto), direttore generale del Gruppo Gattinoni, dopo due anni di stop i viaggiatori non rinunceranno a partire. Ma il contraccolpo delle tariffe si farà sentire in altro modo.

"Sicuramente l'effetto dell'aumento dei prezzi si farà sentire - afferma il manager -. Ma la voglia di partire e di viaggiare è tanta: più che incidere sulla scelta del fare o non fare una vacanza, impatterà sul budget di spesa, con possibili ripercussioni sulla destinazione, il periodo o la durata della vacanza" (leggi il servizio completo sulla digital edition)