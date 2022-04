Colitta, Welcome: “Il costo sarà scaricato in buona parte sul cliente”

10:55

"In altri contesti si sarebbe potuto ipotizzare che un aumento del costo dell'energia fosse assorbito dalla struttura. Ma dopo due anni di pandemia non ci sono le risorse e penso proprio che una quota importante sarà scaricata sul cliente". Per Dante Colitta (nella foto), direttore commerciale & marketing Welcome Travel Group, il caro energia si farà sentire sul costo finale.

“Tra bollette e aumenti delle materie prime - aggiunge - , anche senza volato gli incrementi saranno impattanti”. Tuttavia, aggiunge il manager, “Speriamo non determinanti in senso negativo". (il servizio completo sulla digital edition)