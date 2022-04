di Gaia Guarino

08:08

L’e-commerce è la nuova sfida del turismo organizzato. Già da tempo nel mondo travel l'ambiente fisico e virtuale convivono, e una prova diretta arriva da Gattinoni. Sebbene vedere un network che apre un e-commerce possa sembrare contro le adv, la ratio è totalmente opposta.

“Abbiamo fatto notare alle agenzie come oggi il consumatore voglia avere accesso ai contenuti a qualunque ora, mentre l'agenzia fisica ha dei vincoli oggettivi” spiega Isabella Maggi, direttore marketing e comunicazione di Gattinoni. “In questo modo - aggiunge - l'adv risulta invece sempre aperta, così da 'riacciuffare' quei consumatori che altrimenti andrebbero perduti”.



La transazione non va persa

Grazie a questo sistema l'utente può andare sul sito dell'agenzia quando desidera, scegliere il prodotto e finalizzare con la carta di credito. Il giorno successivo, può poi contattare il proprio consulente di viaggio senza perdere la transazione. “Lo scopo è recuperare sul valore dello scontrino medio, ma anche implementare delle campagne di comunicazione social per avvicinare le persone al mondo delle adv attraverso uno strumento tecnologico”.



Anche Alpitour commenta il suo progetto b2b2c lanciato a dicembre 2021: Twin vuole dare visibilità al prodotto sfruttando l'online come ispirazione. L'idea di fondo di questa omnicanalità è quella di facilitare il passaggio da online a offline, con l'obiettivo che l'utente web possa poi indicare un'agenzia di riferimento e che quest'ultima, ricevuti i dettagli sul cliente, lo supporti nella scelta della vacanza.