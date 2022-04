Ami Assistance amplia la sua rete commerciale

10:12

Sono diventati 10 i funzionari commerciali di Ami Assistance in Italia, con un potenziamento della rete che vuole permettere alla società di fornire una migliore assistenza e offrire le sue soluzioni per la travel insurance a tutte le agenize italiane.

“Nonostante il periodo di difficoltà che l’intero settore del turismo sta vivendo abbiamo fortemente voluto continuare a investire per proseguire con forza nel nostro percorso di crescita - dice il direttore commerciale Massimo Borelli (nella foto) -; grazie al rafforzamento della nostra rete saremo in grado di coprire praticamente tutta l’Italia, ad eccezione delle regioni Puglia e Sardegna, per le quali verrà tuttavia introdotto a brevissimo un nuovo riferimento per le agenzie”.



Sono state 300 le nuove agenzie di viaggi che negli ultimi mesi sono state attivate sul portale Ami Assistance, e la società ha sviluppato nuove soluzioni assicurative per adeguarsi alle necessità degli operatori.



“I risultati al momento ci stanno dando ragione - prosegue Borelli - e siamo certi che l’importante ampliamento della nostra rete, insieme alla progressiva riapertura delle destinazioni, ci permetterà di incrementare con ancora più forza la nostra presenza sul territorio”.