Primarete: le tariffe Ndc di 25 compagnie aeree entrano in Flypoint Multigds

14:16

Flypoint Multigds di Primarete aumenta i propri contenuti con la novità ‘Ndc Multichannel’, nella quale sono state implementate oltre 25 compagnie aeree. Il sistema è stato realizzato in collaborazione con una società straniera ed è fruibile da qualsiasi agenzia che è collegata in FlyPoint nella propria area riservata.

“Per utilizzare il nuovo sistema – spiega l’azienda in una nota - l’agenzia fa una semplice ricerca di volo e la piattaforma in pochi secondi scandaglia tutti i gds e se trova una tariffa Ndc la mette in rilievo con una sigla".