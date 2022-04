08:03

In arrivo la stretta sui pagamenti elettronici. Scatteranno il prossimo 30 giugno, infatti, le multe per gli esercenti che non accetteranno transazioni tramite Pos.

La data delle sanzioni è stata anticipata di 6 mesi nel corso del Consiglio dei Ministri che si è tenuto ieri per esaminare il decreto contenente le misure (45 in tutto) per accelerare l’iter di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Inizialmente la data di avvio del procedimento sanzionatorio era prevista per il 1° gennaio 2023.



La multa

La sanzione prevista, riporta ilsole24ore.com, è di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale l’esercete avrà rifiutato il pagamento tramite bancomat o carta di credito.



La stretta del Governo muove nell’ottica di contrastare l’evasione fiscale.