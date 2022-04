Uberti, Belvilla: “La riscoperta della vacanza fuori stagione”

10:12

“Assistiamo a una vera riscoperta della vacanza off-season con ottimi risultati per l’incoming italiano” Serena Uberti, General Manager Southern Europe di Belvilla by OYO, guarda con ottimismo alla primavera, segnalando un forte exploit dell’holiday renting e il ritorno dei mercati europei, con una forte componente olandese e tedesca che sta prenotando soggiorni per maggio e giugno.

Aumenti a tripla cifra

Per questi due mesi le prenotazioni rispetto allo scorso anno sono aumentate a tripla cifra (+344%), con Toscana, Marche e l’area dei laghi del Nord Italia sul podio delle mete preferite. “Siamo già proiettati all’estate - continua Uberti - e guardiamo con fiducia ai mesi di luglio e agosto dove a livello europeo, ad aggi, assistiamo a un aumento globale delle prenotazioni del 4% rispetto a quelle estive effettuate nei primi mesi del 2021. L’Italia continua a essere top of mind, con un incremento delle prenotazioni ben al di sopra della media: si segnala infatti una crescita del 73%, rispetto allo scorso anno”.



Il Sud Europa è un mercato cruciale per il player: “Da quest’area - conferma Uberti - sono entrate nella famiglia Belvilla 350 nuove proprietà solo nel primo trimestre del 2022; oltre al dialogo con i proprietari, gran parte del nostro successo è dovuto al prezioso supporto del b2b, realtà e agenzie specializzate nel vacation rental”.