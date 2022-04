Scalapay, Ciccalè: “Entro l’estate raddoppio dei partner in ambito turistico”

10:55

Scalapay procede sulla scia dello sviluppo e della crescita e continua a cavalcare uno dei macro trend del futuro, quello relativo all’innovazione digitale nei pagamenti. È Matteo Ciccalè (nella foto), partnership director travel, a evidenziare come ci sia “grande interesse da parte del consumatore all’acquisto delle vacanze, che va di pari paso con la richiesta di esperienze aggiuntive per arricchire il viaggio. Proprio per questo stiamo procedendo sulla via delle partnership con alcuni dei principali player del comparto turistico. Mi riferisco ad esempio a Mirabilandia, al Gruppo Alpitour, a Traghettilines, MarinoBus o Fruit Viaggi solo per citare alcuni esempi”.

Al momento, il target presidiato da Scalapay è composto per l’80% da persone sotto i 44 anni, ma in futuro la forchetta potrebbe allargarsi, sull’onda del successo dell’innovazione digitale nei pagamenti.



L’obiettivo primario di Ciccalè del suo staff per quanto riguarda il turismo resta sempre quello di far conoscere agli operatori del settore tutte le opportunità della formula Bnpl offerta da Scalapay. Sia come modalità di pagamento per portare i clienti ad acquistare servizi aggiuntivi e quindi aumentare lo scontrino medio, sia per raggiungere un bacino di utenza sempre più ampio e che sempre più si affida per gli acquisti a questa formula di pagamento.



“È la sfida del futuro – continua convinto Ciccalè –, ovvero l’innovazione del modello della classica carta di credito. A oggi Scalapay collabora con circa un centinaio di partner in ambito turistico, ma l’obiettivo è di arrivare a fine estate a raddoppiare il numero”.



Al servizio del settore turismo c’è un team dedicato, specializzato in sales e marketing, per sostenere lo sviluppo. Sviluppo che nei prossimi anni, ricorda ancora il manager, prevede l’apertura ad altri mercati, come quelli francese e spagnolo.



Isabella Cattoni