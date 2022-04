Pos obbligatorio: come e quando scatteranno le multe

09:49

Per la prima volta arriveranno le vere e proprie multe per tutti gli esercenti e i professionisti che non accetteranno pagamenti tramite Pos. L’obbligo era in realtà scattato diverso tempo fa, ma le sanzioni non erano mai state applicate.

Inoltre, a differenza del passato, non ci sarà più una soglia al di sotto della quale sarà possibile non accettare pagamenti digitali.



Come riporta repubblica.it le sanzioni partiranno dal 30 giugno 2022, 6 mesi prima di quanto previsto inizialmente dal decreto varato a dicembre scorso, che aveva fissato la data di partenza al gennaio 2023. L’ammontare della multa sarà di 30 euro più il 4% del valore della transazione e riguarderà tutti i negozi e tutti i liberi professionisti, senza eccezione.



L’obbligo di Pos era stato imposto per la prima volta nel 2014: il decreto aveva però previsto una soglia minima di 30 euro per far scattare il vincolo ad accettare pagamenti tramite Pos e non aveva previsto le multe. Nel 2016 era stata abbassata la soglia da 30 a 5 euro, sempre senza multe, che erano arrivate solo nel 2019, senza però mai diventare operative. Ora è arrivato il momento di inserire anche questo tassello.