Nuovi fondi per BizAway, obiettivo aprire altre sedi europee

12:24

Si è chiuso il round di serie A di 10 milioni di euro di BizAway, la scaleup friulana che, con la sua multipiattaforma, semplifica il business travel.

“Questo finanziamento - commenta Flavio Del Bianco, cto e co-founder (nella foto con l’altro fondatore, Luca Carlucci) - ci rende ancora più solidi nel panorama internazionale del business travel e ci permetterà di continuare a implementare il nostro ambizioso piano, consentendoci inoltre di investire ancora più sul nostro team, sia tecnico che operativo, e di aprire altre due sedi in Europa entro la fine dell’anno”.



I nuovi investitori

Il round fa seguito ai primi due da 2 milioni e a un terzo da 2,5 milioni di euro ricevuti nel 2020 ed è guidato dalla cordata di fondi di investimento del settore tech Azimut Digitech Fund e GELLIFY in qualità di Lead Investor ed EXOR Seeds, che entrano nell’equity insieme ad altri investitori internazionali. Reinveste in maniera significativa anche MundiVentures, dopo i traguardi raggiunti da BizAway nell’ultimo anno.



Fatturato quadruplicato

L’azienda nel 2021 ha infatti quadruplicato il fatturato dell’anno precedente ed è cresciuta anche in termini occupazionali, con l’assunzione di 30 nuove figure per un totale di 100 dipendenti nelle sue cinque sedi europee: due in Italia a Spilimbergo e Milano, due in Spagna a Barcellona e Vigo e una in Albania a Scutari, inaugurata proprio lo scorso anno.



Tra le ultime novità della piattaforma una ideata insieme a Riskline; si tratta di un servizio di Travel Risk Management, che permette di visualizzare graficamente la posizione del viaggiatore gestendone eventuali rischi. BizAway ha inoltre introdotto nella piattaforma un calcolatore per la compensazione di CO2 in collaborazione con Eden Reforestation Project e Squake e ha stretto partnership con Trenitalia e Italo che permettono agli utenti la possibilità di gestire tutte le prenotazioni e attività di post booking in autonomia.