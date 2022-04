Cwt, Michelle McKinney Frymire si dimette: Patrick Andersen sarà il nuovo ceo

19:30

Cambio al vertice di Cwt. A distanza di un anno dalla nomina, Michelle McKinney Frymire si è dimessa dall’incarico di ceo. A raccogliere il testimone, a partire dal primo maggio, sarà Patrick Andersen.

Frymire è stata nominata ceo nell’aprile del 2021, dopo aver ricoperto i ruoli di president of strategy e di cfo di Cwt.



“Abbiamo ottenuto risultati sostanziali in tempi straordinari e sono grata al nostro team globale e ai clienti per la loro fiducia e il supporto - ha commentato McKinney Frymire, riporta Travel Weekly -. Ora, con una solida base finanziaria, Cwt è pronta per accelerare il suo piano di crescita e sono lieta di passare il testimone a Patrick”.