L’allentamento delle restrizioni, il ritorno del Mar Rosso e la ripresa dell’industria dei viaggi. E ancora il futuro di Veratour e l’inchiesta di TTG sull’estate in agenzia. Questi alcuni dei temi trattati sul nuovo numero di TTG Magazine, disponibile anche online nella digital edition. Di seguito una breve rassegna:



Covid, la svolta di maggio

Credo ci siano le condizioni per un'estate senza restrizioni". La buona notizia arriva dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che si dice ottimista sulla possibilità che anche in Italia si possa trascorrere una stagione libera da vincoli e obblighi dovuti al Covid. Una tendenza alla normalità quella caldeggiata da Costa, che riprende le parole del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia... (continua nella digital edition)

Egitto e Mar Rosso, il gran ritorno

Come prevedibile e sperato, l'Egitto, capitanato dal Mar Rosso, sta contribuendo a ridare vivacità alle prenotazioni degli italiani. Molto si è detto dell'unicità di un prodotto che per qualità, prezzo e vicinanza non ha eguali nello scacchiere delle destinazioni a medio raggio. E i numeri… (continua nella digital edition)



Turismo, le cifre della ripresa

È vero, i numeri del 2019 pre-pandemia sono ancora lontani, ma la ripartenza oggi è qualcosa di più di una semplice speranza. A definirne i contorni l'istituto Demoskopika, che per il 2022 parla di quasi 343 milioni di pernottamenti tra italiani e stranieri sul nostro territorio e di poco più di 92 milioni di arrivi… (continua nella digital edition)



Veratour svela il futuro

Guardare al futuro ripartendo dai successi del passato. È così che Veratour si appresta ad affrontare il 2022, con un piano triennale orientato verso un ritorno ai volumi del 2019. Secondo le stime del t.o. l'anno in corso si chiuderà con un fatturato di 127 milioni di euro, seguito da… (continua nella digital edition)



Il Mare Italia in agenzia: l’inchiesta di TTG

Il Mare Italia non tramonta mai, ma l'aumento del costo dell'energia lascia il segno. È una fotografia dai contorni chiari quella che emerge dall'inchiesta lanciata da TTG Magazine sull'andamento del Mare Italia. Un prodotto che ora più che mai è sotto i riflettori… (continua nella digital edition)