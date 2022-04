AirPlus, arrivano le Corporate Card per il business travel

12:55

AirPlus amplia il ventaglio di prodotti per il mercato italiano e lancia le carte di credito corporate per i dipendenti. Le card potranno essere utilizzate per pagare tutte le tipologie di spese grazie al circuito Mastercard.

Inoltre, come precisa una nota, l’azienda potrà contare su un programma di carte corporate attivabile in 15 Paesi con un processo digitalizzato, gestendo online anche le assegnazioni delle carte e i limiti di spesa. Sotto il profilo della sicurezza, le card sono dotate della tecnologia Chip&Pin e del 3D Secure per gli acquisti online.



“Il portale - aggiunge Daniele Aulari, country manager di AirPlus in Italia - permette ai program manager di avere il pieno controllo sull’utilizzo delle carte, ma al tempo stesso garantisce la flessibilità di poterle adeguare alle diverse necessità del momento, della singola trasferta o del viaggiatore, minimizzando il rischio di frodi”