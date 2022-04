Fto: “Bene l’abolizione del Plf, ora sostegni congrui e mirati per il turismo”

11:43

C’è soddisfazione in casa Fto per l’abolizione del Passenger Locator Form. “Per una volta il Governo ha prontamente ascoltato le nostre richieste e il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha opportunamente abolito il Dplf sui viaggi da e per l’estero”, commenta il presidente Franco Gattinoni (nella foto) in una nota, definendo il modulo come “un inutile lacciuolo burocratico che rendeva più complicato il nostro lavoro”.

L’abolizione del Plf, però, non basta. Il presidente ribadisce la necessità di nuove risorse per risollevare il comparto del turismo organizzato. “Adesso aspettiamo sostegni corposi e mirati per il nostro settore nel prossimo decreto Aiuti – continua -. La ripartenza è ancora lenta e incerta, gli italiani in molti casi sono guardinghi e aspettano a prenotare viaggi e vacanze. Mentre la situazione finanziaria di molte imprese rimane davvero delicata. Ci aspettiamo che l’Esecutivo metta in campo risorse congrue e tempestive”, conclude Gattinoni.