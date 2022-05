di Silvana Piana

Risorse finanziarie, innovazione, sostenibilità, un dialogo più serrato e continuativo tra gli attori della filiera, un punto d’incontro costruttivo tra pubblico e privato da trovare in tempi brevi. Meet Forum 2022 - di cui TTG Italia è media partner - ha portato in scena le dinamiche più attuali e controverse dell’industria turistica, uscendo dalla mera dimensione regionale per mettere a fuoco tematiche che accomunano imprese di tutta Italia.

L’edizione dell’evento, ideato e organizzato da Portale Sardegna con la collaborazione di partner nazionali e internazionali, svoltosi all’hotel Smy Carlos V Wellness & Spa di Alghero, ha acceso un confronto di alto livello tra top manager di importanti realtà del travel e della finanza. Una componente, quest’ultima, ormai fondamentale per dare continuità e ossigeno alle aziende del settore. “Due anni di pandemia hanno massacrato i bilanci delle imprese turistiche, e i rating sono precipitati - ha affermato Massimiliano Cossu, a.d. di Portale Sardegna -. Il settore bancario ha reagito e la finanza sta entrando in maniera più pesante nel turismo”. Il tutto alla luce delle opportunità offerte dal Pnrr.



Supporto alle imprese

“Sosteniamo con convinzione questo evento - ha sottolineato Massimo Cannone, head of sales & network UniCredit Leasing, riferendosi a Meet Forum -. Come banca ci siamo organizzati, rispetto al Pnrr, per essere capaci di supportare le imprese del turismo, e ora stiamo rilanciando alcuni progetti per coinvolgere anche la Sardegna”. “C’è stata grande forza da parte degli imprenditori turistici per far fronte all’emergenza e contenere le perdite - ha riconosciuto Giuseppe Cuccurese, d.g. del Banco di Sardegna -. E ora che sta emergendo il rischio climatico/ambientale anche tra le imprese turistiche, le banche si stanno già attrezzando per affrontare questa possibile problematica”.



I segnali positivi, quindi, non mancano, ma le risorse, da sole, non bastano a far ripartire la macchina. Occorrono vari interventi. “Dopo il 2019 al centro c’è l’elemento umano - ha osservato Maria Elena Rossi, global marketing director Enit -. ma l’altro aspetto è la necessità, di pubblico e privato, di utilizzare le risorse del Pnrr, e il Tourism Digital Hub è la dimostrazione che un portale nuovo può far crescere le imprese. Bisogna però che queste aggancino le opportunità di un simile strumento per poter guardare in prospettiva”.