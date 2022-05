Travelbuy Day 2022: gli agenti di viaggi scoprono Cinecittà World

10:33

Un centinaio di agenti di viaggi hanno partecipato al Travelbuy Day svoltosi a Cinecittà World. Con l’occasione, le agenzie del network hanno potuto conoscere tutte le novità estive.

L’evento, coordinato da Milena Caprabianca, responsabile corporate di Cinecittà World, si inserisce nell’ambito dell’accordo commerciale per sviluppare l’incoming nazionale e internazionale della capitale e l’incentivazione della commercializzazione dei servizi ancillary.



Gli agenti, accolti dall’a.d. Stefano Cigarini, hanno potuto conoscere da vicino le innumerevoli attività quotidiane del parco e sperimentare le varie attrazioni in un contesto carico di ottimismo, sulla spinta anche dall’andamento delle vendite che, per Travelbuy, si attestano in questi primi mesi dell’anno a un +250% rispetto al 2021.



“Vorrei esprimere un ringraziamento a Stefano Cigarini e Milena Caprabianca per aver ospitato il nostro Travelbuy Day 2022 – ha detto Alfredo Vassalluzzo, founder del network romano -, un evento che ha reso possibile incontrare le agenzie in un contesto unico e di conoscere i nuovi agenti che presto apriranno in varie città”.

Dal gennaio di quest’anno Travelbuy ha aperto cinque nuove filiali, alle quali ne seguiranno altre cinque nel corso del mese di maggio.