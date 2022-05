Tre nuovi commerciali per Spencer & Carter

08:00

Spencer & Carter amplia la squadra commerciale. Il broker assicurativo ha infatti visto nelle ultime settimane l’ingresso in squadra di tre nuove figure, che opereranno sotto il coordinamento del direttore commerciale Massimiliano Masaracchia (nella foto) e la cui attività si focalizzerà su Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Marche.

Nello specifico, per le agenzie di viaggi della Lombardia il punto di riferimento sarà Luca Sciortino, Gianluca Basso presidierà il Lazio e Giovanni Filippi porterà la propria esperienza nelle proprie zone di competenza, Emilia Romagna e Marche.



Parallelamente al consolidamento dei nuovi ingressi, Spencer & Carter proseguirà nei prossimi mesi nella ricerca di nuove figure commerciali con l’obiettivo di arrivare a presidiare, entro settembre, tutta la Penisola.



“Con questi tre nuovi ingressi in squadra andiamo a coprire aree geografiche per noi particolarmente importanti e, insieme, mettiamo un primo tassello per la creazione di un team altamente specializzato, capace di ascoltare, intercettare e dare risposta ai bisogni delle agenzie di viaggi” dice il direttore commerciale, Massimiliano Masaracchia.