Parigi: con Airbnb il Moulin Rouge apre la sua stanza segreta

16:42

Per la prima volta nella sua lunga storia uno dei simboli più conosciuti di Parigi, il Moulin Rouge, apre le porte del suo mulino rosso al pubblico svelando al suo interno una stanza segreta. Grazie ad Airbnb tre coppie di viaggiatori avranno la possibilità di prenotare tre differenti soggiorni di una notte e al costo di 1 euro ciascuno e scopriranno i dietro le quinte del teatro, assistendo da dei posti d’onore al famoso spettacolo del Moulin Rouge Féerie. Ad accoglierli ci sarà un host d’eccezione, la prima ballerina Claudine Van Den Bergh. “Assistere a uno spettacolo al Moulin Rouge - sostiene - offre alle persone un attimo di fuga dalla realtà. Gli interni ispirati alla Belle Époque trasporteranno i viaggiatori negli anni in cui questo cabaret è nato”.

La ricostruzione della storia

Il Moulin Rouge, nel cuore di Montmartre, è il luogo in cui nacque il famoso Cancan e per ricreare i dettagli decorativi e stilistici di questo celebre periodo storico Airbnb ha collaborato con il famoso storico Jean-Claude Yon, esperto di storia francese del XIX secolo. Il risultato è una stanza che riproduce in maniera autentica quello che sarebbe potuto essere l’interno del mulino in quegli anni.



I servizi per gli ospiti

I viaggiatori potranno dunque soggiornare nella stanza ricreata all’interno del mulino e ammirare Parigi dalla terrazza privata creata all’esterno del mulino, dove potranno degustare una cena preparata dallo chef Arnaud Demerville e una colazione la mattina seguente. Potranno inoltre partecipare a un'esclusiva visita guidata del Moulin Rouge, del backstage e della sala costumi e incontrare di persona nel suo camerino Claudine Van Den Bergh, la prima ballerina e host di Airbnb per questi soggiorni. Infine avranno l'opportunità di assistere da dei posti d’eccezione al famoso spettacolo Féerie.



Il mulino è disponibile per tre differenti soggiorni da una notte ciascuno, il 13, 20 e 27 giugno al costo di 1 euro. Le prenotazioni sono aperte da martedì 17 maggio alle ore 19 CEST al sito airbnb.com/moulinrouge.



Photo credit: Daniel Alexander Harris