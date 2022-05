Nuova Zelanda: sì all’ingresso per chi arriva dai Paesi visa-waiver

13:03

Porte aperte in Nuova Zelanda (ma con test e vaccino) per i viaggiatori che arrivano da Paesi che rientrano nel visa-waiver program.

Come riporta travelmole.com, i visitatori che arrivano da questi paesi possono entrare in Nuova Zelanda se completamente vaccinati e fornendo un test covid negativo effettuato prima della partenza.



Tra i Paesi che rientrano nel programma di visto facilitato c’è anche l’Italia, oltre a nazioni come Giappone, Sati Uniti, Regno Unito, Germania, Corea del Sud, Malesia e Canada.



Si tratta della seconda fase di aperture del Paese, che recentemente aveva dato il via libera all’ingresso dei cittadini australiani vaccinati e ai residenti.