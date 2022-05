11:24

Settemari torna in scena con un nuovo management. Dopo l’addio di Ezio Birondi, il gruppo Uvet ha rinnovato la guida del tour operator di casa, affidando a Beppe Pellegrino la carica di direttore generale. Pellegrino, come riportato in una nota del gruppo, continuerà a essere responsabile anche di Uvet Hotel Company.

Nel corso della sua carriera, Pellegrino ha svolto ruoli in diverse aziende del turismo, partendo da I Grandi Viaggi per passare poi a Nonsolomare e a Pianeta Terra Hotel and Tour operator company. Quindi l’approdo ai Viaggi del Ventaglio e a Bravofly, prima dell’arrivo a Uvet.



Le sinergie

La nomina di Pellegrino a direttore generale di Settemari arriva anche nell’ottica di un incremento delle sinergie all’interno dell’area leisure del gruppo.



“Beppe è un profondo conoscitore del settore del turismo e ha raggiunto risultati eccellenti nel corso degli anni - commenta Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet -, la sua nomina si inserisce nell’ottica della valorizzazione delle risorse interne. Affidare la gestione degli hotel e dei tour operator a un’unica persona ci permette anche di imprimere un coordinamento e una sinergia unica ai due rami del business”



Il tour operator riparte

Per Settemari la stagione alle porte è particolarmente importante, dal momento che arriva dopo il momentaneo stop alle prenotazioni decretato lo scorso novembre, nel cuore del periodo più difficile per il turismo. Ma l’annuncio della decisione era arrivato insieme a una promessa: il tour operator sarebbe tornato in pista per l’estate.



E così è stato. Settemari si presenta alla stagione con una nuova campagna promozionale e un management rinnovato, per agganciare i venti di ripresa che soffiano sul turismo organizzato.