Il lusso senza segreti, nuovo corso online gratuito di Glion Institute

08:00

È interamente dedicato all’industria del lusso il nuovo corso online gratuito lanciato dal Glion Institute of Higher Education in occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario dell'istituto privato svizzero. ‘The Luxury Industry: Customers and Luxury Experiences’, questo il suo nome, partirà il 16 maggio e sarà guidato da Barbara Czyzewska, Academic Dean & Head of Luxury Brand Strategy Specialization.

Organizzato in tre moduli dalla durata di tre ore ciascuno, il corso – accessibile nella sezione ‘The Luxury Industry: Customers and Luxury Experiences’ di futurlearn.com - include temi quali ‘Origini e definizioni del lusso’, ‘Prospettive culturali del lusso’, ‘Il valore del lusso’, ‘L'esperienza del cliente luxury, inclusa la co-creazione, la personalizzazione e le best practice’, ‘Il volto mutevole dell'esperienza del cliente di lusso ’ e ‘Utilizzo dei dati nell'industria del lusso’.