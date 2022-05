La classifica delle mete top per il turismo outdoor

12:48

C’è anche l’Italia nella top 20 delle destinazioni per il turismo outdoor stilata dal marchio di abbigliamento Superdry. Il brand ha pubblicato infatti una classifica delle migliori mete per i viaggiatori avventurosi, sulla base delle esperienze che è possibile fare: dal surf al kayak, fino al paracadutismo, sono diverse le attività di cui è stato tenuto conto per elaborare la lista.

Al primo posto, come si legge nel ranking ripreso da traveldailynews.com, la Croazia, seguita da Israele e Hong Kong. A un passo dal podio compare il Regno Unito, poi nell’ordine Singapore, Costa Rica, Svizzera, Austria, Irlanda e Germania, sancendo così il dominio dell’Europa nella top ten. In undicesima posizione Cipro, poi Grecia e Montenegro. L’Italia compare il 14esima posizione, seguita da Olanda, Slovenia, Thailandia, Belgio e Danimarca. Tocca poi alla Francia chiudere la top 10.