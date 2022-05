08:01

‘Dubai come tu la vuoi’: questo il nome della nuova iniziativa di Mistral Tour, che rappresenta un caso decisamente insolito. La programmazione sulla destinazione sarà infatti costruita grazie al contributo diretto degli agenti di viaggi.

Il progetto si sviluppa intorno a un evento che si terrà in contemporanea in 12 città italiane da Nord a Sud della Penisola. La data scelta è quella del 21 giugno e alla chiamata risponderanno 500 agenti di viaggi. Oltre a festeggiare l’inizio dell’estate, durante la serata i dettagliati risponderanno a un survey “volto a raccogliere informazioni - si legge in una nota del tour operator - utili a delineare le caratteristiche della programmazione ideale per la destinazione Dubai che sarà presentata e proposta al mercato da settembre”.



Il programma

L’operazione prenderà il via con una diretta con Visit Dubai e sarà promossa anche sul sito e sui canali social del Quality Group, il consorzio di cui fa parte Mistral Tour. Ma saranno coinvolti anche i promotori che varano visita alle agenzie di viaggi. E non è detto che l’iniziativa sia riservata alla sola destinazione Dubai.



“Iniziamo da Dubai ad impostare un nuovo modo di fare filiera con gli agenti di viaggio - sottolinea Marco Peci, direttore commerciale del Quality Group -, facendoli partecipare alla definizione dei prodotti, che potrà avere degli sviluppi futuri anche per altre destinazioni”.



Peci aggiunge: “Riteniamo che chi è a contatto tutti i giorni con la clientela possa aiutare i nostri product manager nella messa a terra di prodotti volti a soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze loro e dei loro clienti e suggerire nuove opportunità. Crediamo molto in questo nuovo progetto che ci vede ancora una volta al fianco della rete agenziale con l’obiettivo di fare rete per crescere insieme”. F. Z.