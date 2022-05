08:04

Un talent per le agenzie. Così Disneyland Paris cambia le regole della formazione trade. Il parco tematico lancerà, infatti, alla fine di maggio D-Factor, nuovo programma pensato per il trade, che prende ispirazione dal noto show televisivo X Factor.

Il format prevede due fasi: la prima digitale, che si svolgerà dal 30 maggio al 12 giugno; la seconda in presenza, che prevede un evento nel parco il 5 luglio a cui parteciperanno le 30 migliori adv italiane.



Il talent

Nella prima fase gli agenti avranno modo di accedere ai contenuti tramite l’applicazione Disney Stars e di dimostrare le proprie capacità di vendita e di differenziare le proposte. Le agenzie che avranno raggiunto i punteggi più alti saranno suddivise in squadre e solo una, attraverso delle simulazioni di vendita con tipologie diverse di clienti e l’attenta valutazione da parte di 4 giudici, si aggiudicherà la vittoria.



Il roadshow ha tra gli obiettivi il miglioramento della conoscenza del prodotto, ma anche stimolare la proattività nella vendita, l’acquisizione di nuove competenze professionali e l’approccio alle diverse tipologie di clienti.



Per partecipare a D-Factor le adv devono iscriversi a Disney Stars.