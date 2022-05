Sostravel diventa Ota: via alla fusione con Amareitalia

12:00

Sostravel si fonde con Digital Destination Company Srl, la società che ha creato l’operazione Amareitalia.com, entrando così nel mondo della vendita turistica online.

Come riporta una nota, lo scopo dell’operazione è arrivare a gestire una piattaforma unica per prenotare e gestire tutte le fasi del viaggio, grazie all’unione del know-how di Sostravel (che offre un monitoraggio costante del viaggio, compreso quello del bagaglio) e di Digital Destination Company Srl, che si occupa della vendita di prodotti turistici a clienti finali e agenzie di viaggi. Ma i piani sono di proporre anche specifici pacchetti connessi ai viaggi, anche con sottoscrizione mensile o annuale. Inoltre, lo scopo è anche quello di aumentare la visibilità sul mercato dopo l’unione delle due società.



Un cambio di marcia

Insomma, per Sostravel si tratta di un vero e proprio balzo in avanti che consentirà alla società di entrare in un nuovo settore. L’unione avverrà tramite fusione per incorporazione e ha ricevuto il via libera dal Consiglio di Amministrazione: l’operazione sarà perfezionata entro il 31 dicembre 2022.



Come spiegato nella nota diffusa dall’azienda, infatti, l’obiettivo “è rappresentato dalla volontà di Sos di estendere la propria offerta digitale al travel booking, integrando sulle proprie piattaforme l’offerta di Ddc composta da una serie di software e algoritmi per il booking di voli, hotel, escursioni ed esperienze in tutto il mondo”.