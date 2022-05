L’ex ceo di Lonely Planet Matt Goldberg alla guida di TripAdvisor

12:55

Cambio al vertice di TripAdvisor. A partire dal 1° luglio Matt Goldberg sarà il nuovo ceo dell’azienda. Manager di lunga esperienza nel campo dell’editoria ed ex ceo di Lonely Planet (dal 2009 al 2013), Goldberg succederà a Steve Kaufer, co-fondatore della piattaforma, che lo scorso novembre ha annunciato le sue dimissioni.

“Siamo entusiasti di annunciare la nomina di Matt Goldberg al ruolo di ceo”, ha affermato Greg Maffei, chairman del board di Tripadvisor, riporta Phocuswire.com. “Matt ha dimostrato leadership ed esperienza nella strategia e nelle operazioni da oltre 20 anni in una serie di aziende leader nel settore dei media, della pubblicità e dei consumatori. Gli diamo il benvenuto nel team e non vediamo l’ora di mettere la sua esperienza al servizio di Tripadvisor nella fase successiva del suo viaggio”.



Recentemente Goldberg è stato vicepresidente esecutivo, Nord America e operazioni globali presso la piattaforma The Trade Desk.