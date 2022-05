La primavera del turismo sul prossimo numero di TTG Magazine

15:55

Il turismo italiano prova a ripartire e, all’alba di una nuova estate, c’è voglia di ottimismo. Come racconta Bernabò Bocca sul prossimo numero di TTG Magazine, “tra sofferenza, sgomento e realismo siamo sopravvissuti”. E i risultati stanno finalmente arrivando, perché gli italiani, ma anche gli stranieri, hanno riscoperto la voglia di viaggiare e di farlo in Italia.

Un ritrovato entusiasmo quello che TTG Italia svelerà sul prossimo numero di TTG Magazine, che arriva sulla scia dei ponti di primavera, che “sono stati una rinascita”. Una ventata di ottimismo che soffia anche in casa dei tour operator, che tornano a programmare il lungo raggio; e che abbraccia il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che ne del giro di boa del primo anno di attività alla guida del Dicastero, ha fatto il punto sul nuovo Piano strategico, in arrivo il prossimo autunno.



