14:45

La Commissione europea ha dato il semaforo verde ad aiuti 129 milioni di euro per il settore turistico italiano. Gli interventi sono stati infatti ritenuti in linea con il quadro temporaneo per gli aiuti di stato in relazione alla pandemia.

Le misure riguardano gli aiuti per il periodo compreso tra gennaio e marzo 2022, sotto forma di credito di imposta per canoni di locazione e di sostegno per costi fissi non coperti.



Per ottenere gli aiuti, come riporta una nota della stessa commissione europea, è necessario che le imprese abbiamo registrato un calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi in questione rispetto al corrispondente periodo del 2019. Il credito di imposta coprirà fino al 60% dei canoni di locazione.



Il sostegno pubblico, viene ancora precisato, non supererà i 2,3 milioni di euro per beneficiario. Per i costi non coperti, il tetto è fissato invece a 12 milioni di euro per impresa. Il sostegno sarà concesso entro il 30 giugno 2022.