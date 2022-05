16:25

È stato decisamente migliore delle aspettative il volume di incassi registrati nel primo trimestre di quest’anno da CleanBnB. “Nell’ultimo periodo - commenta Francesco Zorgno, presidente della società di servizi di property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine - abbiamo registrato un nuovo record”.

Triplicato il volume di gross booking

Nel corso del primo trimestre 2022 CleanBnB ha gestito 8.928 soggiorni, con un incremento del 289% rispetto allo stesso periodo del 2021 e ha registrato un volume di gross booking, ovvero gli incassi dagli ospiti per i soggiorni gestiti, che ha superato quota 2,96 milioni di euro, circa il triplo rispetto al primo trimestre del 2021.



“Superato il picco di contagi da Covid-19 di gennaio – aggiunge Zorgno - abbiamo assistito a una brusca accelerazione delle prenotazioni in quasi tutte le località servite da CleanBnB in Italia, con un massiccio ritorno degli ospiti stranieri”.



Inoltre non c’è stato il tanto temuto impatto dalla guerra in Ucraina “né in termini di aumento delle cancellazioni di soggiorni, né in termini di riduzione del numero di prenotazioni”.