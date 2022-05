Rapporto Aniasa: senza turismo, il noleggio auto perde terreno

di Alberto Caspani

08:47

Noleggio a breve termine e car sharing pagano gli effetti della “tempesta perfetta”: fra pandemia, crisi dei chip e dei semiconduttori, neppure i buoni risultati dell’estate 2021 sono riusciti a portare il mercato italiano fuori dalla zona critica. Stando ai dati del 21° rapporto Aniasa, l’associazione che in Confindustria rappresenta i servizi di mobilità, il sostanziale blocco del turismo internazionale ha dimezzato il numero dei noleggi a breve termine rispetto al periodo pre-Covid (da 5,3 a 2,6 milioni nel 2021), con una riduzione sia del fatturato (-30%, da 1,2 a 857 milioni di euro) sia dei giorni di utilizzo (da 36,5 a 24,5 milioni, ma con durata media da 6,9 a 9,4 giorni), oltre che delle immatricolazioni (da 87mila a 46mila, -47%).

Ancor più marcata la flessione del car-sharing (-57%, per circa 5,5 milioni di richieste), altro segmento nel quale è calato il numero di vetture a disposizione (-22%, da 7.994 nel 2019 a 6.200 nel 2021). “Grazie al traino della domanda privata - ha evidenziato Alberto Viano, presidente Aniasa (nella foto) - la situazione appare leggermente migliore solo sul fronte dei noleggi a lungo termine, in grado di generare un giro d’affari di quasi 8,8 miliardi di euro (+12% sul 2020). In questo primo trimestre del 2022 assistiamo inoltre a una riduzione delle perdite sia nel noleggio a breve termine (-4% del fatturato) che nel car-sharing a noleggio (+50% sul corrispettivo trimestre 2021), ma è chiaro che occorre una svolta da parte del Governo: se vogliamo rilanciare il settore favorendo la transizione ecologica della mobilità, è necessario che auto aziendali e del noleggio godano d’incentivi. Nella prossima Legge di Bilancio abbiamo fra l’altro intenzione di chiedere un allineamento del livello di detraibilità dell’Iva per le imprese clienti, visto che sino a fine d’anno il tasso è bloccato al 40% (così come immancabilmente avviene dal 2007) e nonostante Paesi come Spagna, Francia e Germania permettano una detrazione al 100%”.