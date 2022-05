RateHawk accelera la corsa: aumentano prenotazioni e iscritti

09:21

RateHawk.com, piattaforma online dedicata al trade continua a crescere. Con oltre 1,7 milioni di opzioni nel comparto hospitality, voli selezionabili in un ventaglio che conta più di 350 compagnie aeree e transfer in oltre 150 Paesi, RateHawk vanta una rete di oltre 27mila partner a livello globale.

“Abbiamo lanciato anche una versione app che ha riscosso grande successo superando i 17mila download” spiega Marta Ladutko, Director of Commercial Operations (nella foto).



Gli strumenti di pagamento

Novità importante riguarda gli strumenti di pagamento: le adv possono pagare i servizi di viaggio con la carta del cliente o inviargli un link per consentirgli di finalizzare l’acquisto da remoto.

Nell’immediato futuro potrebbe poi arrivare il booking dei treni, richiesta sollecitata dal business travel.



Per quanto concerne il mercato Italia, l’azienda è in espansione. Guardando ai risultati del primo trimestre del 2022, il valore netto delle prenotazioni è aumentato di 3,3 volte rispetto al primo trimestre del 2020. Nello stesso periodo, è salito anche il numero dei professionisti registrati (+37% rispetto all'analogo periodo del 2021), toccando così quota 2700 tra adv, t.o. e Api. “Entro l’inizio del 2023 - conclude Gabriele Graziani Italy Country Manager di RateHawk (nella foto) - ci siamo posti l’obiettivo di chiudere 1500 nuove collaborazioni”.



