di Alberto Caspani

08:03

Gds, aggregatori Ndc e low cost con formula “One-Stop-Shop”. Grazie all’integrazione dei sistemi classici di prenotazione (Travelport, Sabre, Amadeus) e all’interfaccia con le nuove sorgenti di prodotto voli (TravelFusion, Farelogix, AirGateway), Skytool permette oggi di gestire contemporaneamente, su un’unica piattaforma e in un unico schermo, qualsiasi informazione o servizio necessario per prenotare voli leisure, business ed etnici, anche mediante ricerche parallele.

Ideato dalla InfoTech Srl di Padova, la web application Skytool si propone di rivoluzionare il mercato di settore, con l'intento di garantire non solo la piena neutralità tariffaria attraverso la tecnologia, ma anche l'evoluzione costante, grazie ai suggerimenti dei propri clienti. “Entro 12-18 mesi - spiega Guido Deiana (a dx nella foto), sales manager di Infotech Srl - contiamo di raddoppiare il numero dei consolidatori di biglietteria aerea, di reti di agenzie e di grandi tour operator con cui stiamo lavorando. In Italia i consolidatori che usano Skytool sono circa 25, ma stiamo guadagnando spazio anche su mercati esteri quali Olanda e Portogallo".



Uno strumento personalizzato

Deiana aggiunge: "Grazie alla configurazione su piattaforma di oltre 7mila agenzie e in virtù di una produzione annuale oggi pari a 150mila prenotazioni circa, Skytool cresce del 5% al mese”.



La brandizzazione della piattaforma è uno degli elementi chiave della piattaforma: prevede una configurazione parametrizzata per ogni agenzia, con opzioni attivabili a seconda delle necessità, senza costi di setup o manutenzione annuale.



Nell’offerta sono inoltre inclusi corsi di formazione, con una o più sessioni dimostrative online a richiesta. “Operando su server in cluster che si appoggiano su centri europei nevralgici come Francoforte e Strasburgo - aggiunge Dino Bortolotto (a sx nella foto), direttore tecnico di Infotech Srl - garantiamo la massima sicurezza e continuità nell’erogazione dei servizi offerti in modalità SaaS (Software as a Service)". Il tutto per fornire la milgior soluzione per individuare velocemente la tariffa più conveniente e trovare risposta a esigenze personalizzate.