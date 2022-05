Arriva Go City, il pass multi-attrazione che vuole conquistare l’Italia

di Alberto Caspani

Ready, steady, Go City. Arriva anche sul mercato italiano il Gruppo di pass multi-attrazione, rappresentato da Aviareps, proprio come in Spagna, Germania, Messico e Brasile.

“Un autentico game changer che punta a trasformare il nostro modo di viaggiare in città - spiega Gabriele Cavallotti, referente Go City per Aviareps Italia - mettendo a disposizione una app semplice, immediata, attraverso cui accedere con un solo QR code a migliaia di attrattive”.

Da Londra a Barcellona, da New York a Singapore, sono già 26 le metropoli nel mondo dove muoversi con Go City, Roma inclusa. “Col pass, disponibile anche in formato pdf - evidenziano Amedeo Rizzi e Peter Muttitt, rispettivamente account manager Emea e senior vice president Global Trade Sales di Go City - è possibile ottenere risparmi sino al 55% sull’acquisto di ingressi, tour e servizi, perché accorpati in un’unica soluzione. L’All-inclusive Pass può valere da 1 a 10 giorni e permette di visitare qualsiasi attrazione della città in cui ci si trova, mentre l’Explorer Pass consente di sceglierne da 2 a 10, scoprendole entro un periodo virtualmente illimitato. Siamo convinti il Belpaese sarà fra i nostri Top5 market”.



Il prodotto riconosce ai partner commissioni più alte della media, prestandosi inoltre a essere integrato in pacchetti viaggio di adv e tour operator, con possibilità di cancellazione gratuita prima di venir scannerizzato.

Da sinistra nella foto, Thomas Drechsler, Peter Muttitt, Gabriele Cavallotti e Amedeo Rizzi.