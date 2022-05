Expedia e la nuova comunicazione del turismo

di Gaia Guarino

Si torna a viaggiare, ma come cambia il modo di comunicare? Partendo dai dati, oggi importantissimi per raggiungere gli obiettivi di mercato, diventa cruciale intercettare l’audience giusta. Come discusso durante la convention di Expedia Group, oltre un terzo dei viaggiatori prevede di prenotare un viaggio all’estero nei prossimi sei mesi (fonte: Traveler Value Index), e il 60% conta di acquistare un volo durante il 2022.

“Il comportamento dei consumatori negli ultimi due anni è cambiato irrimediabilmente”, spiega Angelique Miller, senior director, head of creative partnership di Expedia Group Media Solutions. “Anche il modo di comunicare dunque, si evolve e adesso serve puntare su contenuti più engaging orientati all’intrattenimento”.



A far sognare sono spesso film e serie TV (fonte: Wto e Netflix 2021) ma questo non basta, occorre infatti superare il divario tra ‘ispirazione’ e ‘azione’ producendo nuovi format branded content che possano appunto ispirare il pubblico day-by-day, avvalendosi del supporto delle nuove piattaforme digitali. “Il futuro è unire programmazione, shopping ed entertainment”, aggiunge Miller. “Si devono promuovere delle storie attraverso i canali più appropriati".