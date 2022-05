Siap-Sabre: il gds integrato nel self booking B4B

10:55

Prosegue la collaborazione tra Siap e Sabre, che annunciano un nuovo step sul fronte del business travel. Il slef booking di Siap, B4B, vede infatti l’integrazione della tecnologia Sabre per l’automazione intelligente dei viaggi aziendali.

“Grazie a Sabre Profiles - si legge nella nota -, per esempio, il self booking tool B4B potrà contare su un maggiore controllo per una maggiore efficienza, gestendo i dati e i profili dei viaggiatori d’affari in maniera ottimale automatizzando i processi di riconoscimento”.



Antonio Rosa, amministratore delegato di Siap, precisa: “Il nostro principale obiettivo era quello di portare sul mercato un self booking tool che integrasse i processi tipici del business travel in un’unica soluzione, per una gestione dei viaggi d’affari in modalità online e offline e una personalizzazione dei profili degli utenti a diversi livelli”. Un accordo che, sottolinea il general manager per l’Italia di Sabre Paola De Filippo, tiene conto anche delle nuove abitudini dei viaggiatori d’affari “con esigenze molto cambiate negli ultimi due anni”.