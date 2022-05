Welcome Travel Group: doppio appuntamento a Istanbul con le agenzie

11:21

Welcome Travel Group intensifica le attività a sostegno delle agenzie e organizza due eventi in esclusiva a Istanbul, con partenza da Milano e Roma, a bordo di Costa Venezia.



Si tratta di ‘We Play Essenza Mediterranea’ dedicato alle agenzie Welcome Travel ‘Team’ che si sono negli anni particolarmente distinte per la vendita di crociere e di ‘Geo4You Gold Edition’, rivolto alle agenzie Geo ‘Gold’. Due cluster importanti e trainanti all’interno rispettivamente di Welcome Travel e Geo Travel Network.

I titolari e i responsabili delle agenzie selezionate avranno, dunque, l’opportunità di scoprire i nuovi itinerari di Costa Venezia in Turchia e Grecia e di partecipare ad attività di networking. Su entrambi gli itinerari sono previsti anche momenti di lavoro con la direzione del network e Costa Crociere per condividere aspetti strategici sulla stagione in corso, l’andamento delle vendite, temi commerciali e progettualità in essere. Il programma sulla crociera dedicata alle agenzie Geo, inoltre, vedrà anche un momento di approfondimento con la direzione del Network sulle tematiche legate al cluster Gold.



“Nonostante il momento caldissimo sulle vendite, è importante continuare a incontrarsi personalmente - spiega Adriano Apicella (nella foto), amministratore delegato Welcome Travel Group -. Gli ultimi due anni sono stati i più difficili del percorso professionale del comparto. Ora è fondamentale tornare a vivere il prodotto con tutte le sue novità, perché solo così gli agenti consolidano la propria conoscenza e la propria professionalità e sono in grado di capitalizzarla. È altrettanto importante la vicinanza con i colleghi e il confronto continuo con le sirezioni, per condividere il corso delle scelte fatte durante questi anni complicati, in vista di una ripresa in cui vogliamo che le agenzie del network siano assolute protagoniste”.



La crociera permetterà agli agenti del Gruppo di vivere tutte le emozioni della ‘Nuova Costa’, incentrata su un’offerta esperienziale che presenta escursioni a terra più lunghe e ricercate ed esperienze di bordo uniche, come quelle culinarie del ristorante Archipelago. Gli itinerari di Costa Venezia prevedono la formula del pacchetto volo+crociera disponibile con voli dilinea Turkish Airlines, che permettono di raggiungere comodamente Istanbul, per poi imbarcarsi dal nuovo terminal crociere Galataport.