Slow Tourism: il webinar di TTG per le agenzie in cerca di destinazioni fuori dai circuiti

Iscrizioni aperte al webinar di specializzazione organizzato da TTG Italia il 31 maggio per le agenzie in cerca di idee utili a soddisfare la domanda di vacanze lente da parte di famiglie, senior, coppie, gruppi di amici.

Un percorso di specializzazione appositamente strutturato per i professionisti del turismo che desiderano suggerire ai propri clienti destinazioni fuori dai circuiti classici e capaci di prendersi profondamente cura del viaggiatore. Spazi in cui riallineare corpo e spirito dopo due anni particolarmente difficili.



Il webinar – della durata di 90 minuti – è organizzato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte in collaborazione con TTG Italia e con l’intervento delle Atl preposte alla promozione dei territori dell’Alto Piemonte.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione effettuabile sin da ora all’indirizzo Webinar Camera di Commercio - 31 maggio 2022 (ttgitalia.com).