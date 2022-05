Avis Budget Group, un contest per celebrare il ritorno di ‘Top Gun’

21:00

Avis Budget Group celebra il ritorno di ‘Top Gun’ con un contest. Fino al 16 giugno, prenotando un’auto online con Avis e partecipando al concorso ‘Noleggia con Avis e vinci ‘Top Gun: Maverick’’, i clienti del Gruppo potranno avere la possibilità di vincere uno degli iconici capi indossati nel film e i biglietti per vedere dal 25 maggio il ritorno sul grande schermo di Tom Cruise nei panni del Tenente Pete ‘Maverick’ Mitchell.

Per ogni auto noleggiata in Italia e prepagata attraverso il sito di Avis, l’azienda metterà infatti in palio 90 coppie di buoni cinema per la visione del lungometraggio in una delle sale Stardust della Penisola. Ed entro il 30 giugno saranno estratti 5 bomber unisex Avirex, come quelli indossati dai protagonisti.



Se all’adrenalina dell’action movie si preferisce invece quella dell’esercizio fisico, con la formula ‘Fit&Drive’ di Maggiore metterà a disposizione di chi prenoterà un’auto tra il 16 maggio e il 30 settembre 2022 - prepagando tramite il sito dell’azienda - 3 ingressi gratuiti in uno dei 417 Club esclusivi del Fitness Network Italia. Basterà prenotare online e richiedere il buono Maggiore Fit&Drive, da utilizzare entro la fine del 2022. In più, sarà possibile ricevere anche il 10% di sconto sulla formula prepagata prenotata attraverso il sito.