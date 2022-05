15:12

Imprese del turismo a confronto per delineare le strategie del settore. Si terrà dal 26 al 30 maggio prossimi si terrà Obiettivo X, l’evento organizzato da Ota Viaggi in Sardegna, riservato alle agenzie di viaggi, che vedrà tra i diversi appuntamenti anche un talk show con le principali aziende partner.

Il dibattito, in programma sabato 28 maggio, sarà moderato dal direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista e vedrà la partecipazione di Leonardo Massa (managing director Italia di Msc Crociere), Maria Paola de Rosa (responsabile vendita corporate, trade e digital Av di Trenitalia), Emiliana Limosani (chief commercial officer di Ita Airways) e Alessandro Onorato (responsabile commerciale Gruppo Onorato Armatori); del panel faranno parte anche Massimo Diana e Domenico Aprea, rispettivamente direttore commerciale e ceo di Ota Viaggi.



I dettagli dell'evento

In totale sono attesi al Club Esse Palmasera, dove si terrà l’evento, 229 agenti di viaggi, con un fitto programma di appuntamenti. Obiettivo X non nasce infatti solo con lo scopo di mettere in contatto i dettaglianti con le aziende, ma prevede anche la visita a 10 strutture presenti nel catalogo 2020 di Ota Viaggi, come il Club Esse Shardana, il Mangia’s Cala Blu, il Mangia’s Marmorata, il Club Esse Calabitta, il Club Esse Posada, il Club Esse Palmasera, il Marina Resort, il Club Esse Cala Gonone, l’Eurovillage Club Hotel e i Giardini di Cala Ginepro.



Tra le aziende che prenderanno parte all’evento anche Qatar Airways, Visit Brussels, Israel, Visit Malta, Moby, Tirrenia, Idee per Viaggiare, Guiness Travel, Go World, Gnv, Radio Turismo e Radio Vacanze.