Se un tempo il viaggio, soprattutto verso mete esotiche, era sinonimo di avventura e imprevisto, ora non è decisamente più così. Il travel si sta liberando sempre più di ogni elemento imprevedibile per trasformarsi in un'esperienza 'senza intoppi'. Una visione del viaggio che si è accentuata negli ultimi due anni.

“La necessità di adattarsi a un nuovo contesto non è mai stata così fondamentale - ha dichiarato all'Allianz Partners Global Travel Summit 2022 Joe Mason, chief marketing officer travel del gruppo. Il manager ha sottolineato infatti la volontà di trasformare "l'assicurazione viaggio in una protezione completa end-to-end”.



Attraverso la linea di prodotto Globy Allianz Partners vuole superare la semplice logica della protezione di un elemento del viaggio, focalizzando l'attenzione su ogni esigenza della persona. La necessità di un cambio di passo viene sottolineata anche da… (continua nella digital edition)