Civitatis e Gruppo Uvet: siglata una partnership per le escursioni

15:03

Civitatis e Uvet hanno siglato un accordo in base al quale la rete del Gruppo avrà accesso a più di 70mila attività in oltre 3mila 150 destinazioni che Civitatis offre oggi nel mondo.

Da maggio 2021 a maggio 2022, il numero di italiani che si sono affidati a Civitatis per prenotare le proprie attività è aumentato del 349%, una cifra record che si prevede di superare nei prossimi mesi per raggiungere i 400mila viaggiatori italiani nel 2022, grazie ad accordi importanti come quello appena siglato con il Gruppo Uvet e grazie al b2b.



Questa alleanza, insieme all'aumento del 302% delle attività offerte ai viaggiatori provenienti dall'Europa nell’ultimo anno, rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidamento dell'azienda come leader del settore nelle principali destinazioni turistiche del mondo.



Sono oltre 13mila 300 le attività in lingua italiana attualmente offerte da Civitatis e Alberto Gutiérrez, ceo e fondatore di Civitatis, si ritiene molto soddisfatto di aver concluso questo accordo con Uvet. “Siamo entusiasti di questa collaborazione e di incorporare questo nuovo network di agenzie di viaggi in Italia, che si andrà ad aggiungere alle oltre 4mila con cui già collaboriamo grazie ad accordi con altri gruppi del mercato. Il Gruppo Uvet è un partner eccellente, un riferimento nel settore della distribuzione turistica in Italia e non vedevamo l'ora di lavorare insieme. Siamo sicuri che questo andrà a rafforzare moltissimo la nostra presenza sul mercato in Italia".



"Grazie alla Partnership con Civitatis desideriamo ampliare la capacità delle agenzie aderenti al network Uvet di soddisfare un'esigenza che più di altre i clienti ci stanno manifestando, quella di vivere la vacanza e il viaggio non solo come momento di relax ma come occasione per nutrire la propria voglia di conoscere, approfondire e fare nuove esperienze a tutto tondo. Il cliente post-Covid riflette e approfondisce ancor più di prima" aggiunge Massimo Segato, responsabile della divisione distribuzione di Uvet.