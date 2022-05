Giappone, doccia fredda: il Paese apre le frontiere ma non all’Europa

12:21

Nessun turista dall’Europa e dunque dall'Italia. I recenti annunci di apertura da parte del Giappone avevano acceso gli entusiasmi del turismo per una destinazione long haul che finalmente sarebbe potuta tornare sulla mappa dei viaggi degli italiani. Ma in realtà così non è stato.

Il Giappone ha infatti annunciato le che i turisti (che dovranno comunque sottostare a un rigido protocollo) potranno arrivare solo da Stati Uniti, Australia, Thailandia e Singapore. Niente Italia, dunque. E in generale niente Europa.



Inoltre, come riporta preferente.com i visitatori dovranno essere vaccinati e muoversi solo tramite con tour organizzati.



Le regole per i turisti

I viaggiatori dovranno indossare sempre la mascherina e saranno sorvegliati per tutta la durata del viaggio. Sul territorio del Giappone potranno essere presenti solo 15 gruppo di al massimo 4 persone l’uno e in un mese non potranno arrivare più di 20mila visitatori.



Una serie di regole che ha fatto storcere decisamente il naso al mondo del turismo. Per molti, l’apertura è praticamente inesistente, se si considera che nel 2019 il Paese aveva accolto 32 milioni di turisti.



Inoltre, non è stato dato nessun orizzonte temporale per ulteriori aperture, che non si sa quando potranno avvenire.