Qantas in TripDeal: il vettore accelera sui pacchetti online

17:34

Qantas rilancia sull’ecommerce legato ai pacchetti di viaggio. La compagnia ha acquisito la maggioranza di TripADeal, azienda australiana che opera ne settore del travel online.

Come riporta travelmole.com, la compagnia ha precisato che i partecipanti al programma fedeltà di Qantas potranno utilizzare la piattaforma TripADeal per spendere punti e prenotare pacchetti, tour, hotel e vli anche su altri vettori.



L’obiettivo dell’operazione è anche intercettare l’incremento della richiesta di viaggi degli ultimi mesi, in seguito all’allentamento delle restrizioni in diverse parti del mondo. Qantas afferma infatti che sta assistendo a un’enorme crescita delle prenotazioni. “Stiamo assistendo a un boom nel settore dei viaggi. Ci aspettiamo una crescita significativa” ha affermato Olivia Wirth, ceo di Qantas Loyalty.



TripADeal è stata fondata nel 2011 e ha una previsione di fatturato di 21 milioni di dollari per il mese in corso.