Spencer & Carter Insurance Broker: quando la polizza è ‘ricaricabile’

10:04

"Si chiama Clikki la nuova polizza assicurativa di Spencer & Carter Insurance Broker dedicata a chi viaggia. Il prodotto lanciato dal broker assicurativo internazionale indipendente, specializzato in soluzioni per il travel, sarà acquistabile esclusivamente in agenzia di viaggi o attraverso tour operator. La particolarità di questa polizza è quella di essere ricaricabile. In sostanza, chi acquista la polizza ha tutte le garanzie di viaggio racchiuse in un'unica card, che si potrà poi ricaricare in qualsiasi momento in agenzia di viaggi in occasione di una vacanza successiva o di una nuova trasferta d'affari...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)